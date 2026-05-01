グラミー賞8冠を誇るシンガーソングライターで、コーチェラ第2週のパフォーマンスも話題となったケイシー・マスグレイヴス（Kacey Musgraves）が、通算6作目となるニューアルバム『Middle of Nowhere』を発表。ウィリー・ネルソン、ミランダ・ランバート、ビリー・ストリングスらが参加した今作は、彼女にとってここ10年で最高の出来となった。14年に及ぶキャリアの中で、ケイシー・マスグレイヴスは遥か遠くまで旅をしてきた。201