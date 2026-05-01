首都高速KK線を知っていますか？東京中心部の高速道路網の一部として重要な役割を担い、銀座コリドー街の上や数寄屋橋交差点横を走っていた高速道路というと分かる方もいらっしゃるかもしれません。そんなKK線は、2025年4月5日に日本橋周辺の首都高地下化に伴い廃止されました。日本屈指の大都会・銀座の一等地に生まれた元高速道路だったオープンスペースの利活用にあたっては、「Roof Park Project（ルーフパークプロジェクト）