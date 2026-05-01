7年半前に東京・六本木のマンションでバレツタ久美さん（当時29）を殺害したとして、警視庁は4月25日に高橋伸明容疑者（47）を逮捕した。【写真】「背中一面に”ドラゴン入れ墨”」高橋伸明容疑者のSNSに残されていた投稿の数々「高橋容疑者は2018年10月11日から12日ごろ、自身が住んでいた六本木のマンションの一室で、交際相手とみられるバレツタさんの頭を複数回、鉄アレイのようなもので殴り殺害した疑いがある。事件が発