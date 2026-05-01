ゲーム実況者でコンテンツクリエイター VanossGaming（ヴァノース・ゲーミング）として知られる、カナダ出身、アメリカ ロサンゼルス拠点のエヴァン・フォンが、シンガーソングライターとしてのデビューアルバム『speed』をAvant Gardenよりリリースした。 （関連：スカイピース、興奮が絶えなかったてんこ盛りの『感謝感謝祭』コムドット、くれいじーまぐねっ