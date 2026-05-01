5月の「自転車月間」にあわせて事故や盗難を防止しようと、警察は1日、高校生などと協力して安全な利用を呼びかけました。 【写真を見る】「ヘルメットかぶっていると思うけど」5月の自転車月間にあわせ高校生ら呼びかけ大分 （スパークルおおいた選手）「みんなヘルメットかぶっていると思うけど、これからも被って安全に乗るようにしてください」 5月は自転車の活用を推進する「自転車月間」です。 1日はプロサイク