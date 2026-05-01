2歳の女の子が水を飲むわんこに近づいていって…？その後の女の子とわんこの優しい世界が反響を集め、投稿は78.5万回再生を突破。「申し訳なさそうな顔が愛おしい」「小さなお母さん」「ふたりの絆を感じます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：2歳の女の子が、なぜか『水を飲んでいる犬』に近付いて…気遣い上手すぎる『まさかの光景』】 わんこの口元に…気遣い上手な女の子 TikTokアカウント「g