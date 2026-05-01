2歳の女の子が水を飲むわんこに近づいていって…？その後の女の子とわんこの優しい世界が反響を集め、投稿は78.5万回再生を突破。「申し訳なさそうな顔が愛おしい」「小さなお母さん」「ふたりの絆を感じます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子が、なぜか『水を飲んでいる犬』に近付いて…気遣い上手すぎる『まさかの光景』】

わんこの口元に…気遣い上手な女の子

TikTokアカウント「gon29_vian72o」に紹介されたのは、投稿者さんの2歳の娘さんと愛犬であるピットブルとの日常のワンシーン。

この日、水を飲み始めたわんこの元へ急いで駆け寄ってきた娘さん、その手にはタオルが握られていたそう。というのも、水が飛び散ってしまうためいつもはママがわんこの口元にタオルを添えていたそうですが、このときは娘さんが率先して向かったといいます。

すぐにわんこの横でタオルを広げ、スタンバイOK！そして飲み終わったわんこの口元にそっとタオルを差し出すと、わんこも優しくチョンチョン…。ホッコリ平和すぎる光景にはジーンと胸があたたかくなります。

ふたりの優しい世界にほっこり♡

いつもママの行動を見ていたため、タイミングもばっちり！お世話上手な姿にはママも感動したといいます。

そしてママの代わりに初めて来てくれた娘さんのことを、わんこもちゃんと分かっている様子。上目遣いのちょっぴり申し訳なさそうな表情をしていたそう。ピットブルの強そうな見た目とのギャップもまた可愛らしい限り。

「ありがとうー！」というママの言葉に嬉しそうに駆けていく娘さん。その後ろ姿にわんこもお礼を伝えているようだったとか。優しい時間が流れる日常のワンシーンは、多くの人に癒しと笑顔を届けたのでした。

この投稿には「尊すぎる…」「ふたりともお利口さん」「幸せな気持ちになりました」といったコメントが寄せられています。ふたりのステキな関係性に称賛の声が相次いだようです♡

毛布を被ったままのおはよう…！？

娘さんに愛情深いわんこの、チャーミングな姿もご紹介！この日、トテトテと歩いてきたわんこの背中には毛布が…！ママが掛けてあげた毛布をそのままに起きてきたわんこですが、当の本犬は寝ぼけているのかまったく気にしていない模様。

そのまま『じゃ、そういうことで』とでも言わんばかりに、また自分のベッドへと戻っていったとか。クルクルと回りポジションを定め…腰を下ろしたのはベッドの隅っこ…！

いつも端で丸まって眠るというわんこですが、今回は毛布もうまく覆いかぶさり、とっても寝心地が良さそう♡ママも思わずクスリと笑ってしまう、お茶目なわんこなのでした。

TikTokアカウント「gon29_vian72o」には、ちょっぴり強面な見た目とは裏腹のキュートなわんこの姿が紹介されていますよ。そのギャップに癒されること間違いなしです♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「gon29_vian72o」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております