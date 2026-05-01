高市首相は３０日、首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、ナフサ（粗製ガソリン）を使った化学製品の国内供給について、調達先の多角化などで「年を越えて継続できる見込みとなった」と報告した。「半年以上」としていたこれまでの見通しを修正し、安定供給を確保できていることを強調したものだ。一方で首相は、「供給の偏りや流通の目詰まりが続いている」とも指摘し、供給不安を感じた一部事業者が発注量を増や