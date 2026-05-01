フリーアナウンサーのまさかつが披露した「セクシーマッチョ」な姿に、ミス東大のあさが飲み物を吹き出して大爆笑、現場は騒然となった。【映像】洋服がビチョビチョになったミス東大美女（スタイル抜群の水着姿も）4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野