子どもの日にぴったりの、ほっとするごちそうおこわ。もち米がなくても、切り餅と炊飯器で手軽に作れるんです。鶏肉やさつまいもなど、子どもが喜ぶ食材をたっぷり使って、甘辛い味わいに。仕上げに三つ葉をのせれば、食卓が一気に華やか。ちまき風に包んだら、行事感が高まります！『鶏肉と根菜のおこわ』のレシピ材料（3〜4人分）米……2合 切り餅……1個（約50g） 鶏もも肉（小）……1枚（約200g） さつまいも（小）……1本（約