【こどもの日】もち米不要！切り餅＆炊飯器で簡単『鶏肉と根菜のおこわ』ちまきにも

子どもの日にぴったりの、ほっとするごちそうおこわ。もち米がなくても、切り餅と炊飯器で手軽に作れるんです。

鶏肉やさつまいもなど、子どもが喜ぶ食材をたっぷり使って、甘辛い味わいに。仕上げに三つ葉をのせれば、食卓が一気に華やか。ちまき風に包んだら、行事感が高まります！

『鶏肉と根菜のおこわ』のレシピ

材料（3〜4人分）

米……2合

切り餅……1個（約50g）

鶏もも肉（小）……1枚（約200g）

さつまいも（小）……1本（約150g）

にんじん……1/2本（約80g）

三つ葉……3本

〈下味〉

酒……大さじ1/2

しょうゆ……大さじ1/2

〈調味液〉

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ2

みりん……大さじ2

下ごしらえ

米は洗い、かぶるくらいの水を注いで20分ほど浸水させ、ざるに上げて水けをきる。

作り方

（1）下ごしらえをする

餅は1cm角に切る。さつまいもはよく洗い、皮ごと1.5cm角に切って水にさらし、水けをきる。にんじんは皮をむき、1cm角に切る。三つ葉は根元を切り、長さ1cmに切る。鶏肉は2〜3cm角に切って〈下味〉の材料をもみ込み、5分ほどおく。調味液の材料は混ぜる。

（2）米に調味液、水を混ぜ、餅を加える

炊飯器の内がまに米、調味液を入れ、2合の目盛りの下まで（目盛りがちょうど水面から出るように）水を注ぐ。全体を混ぜ、餅を散らす。

（3）具材を加えて炊く

鶏肉、さつまいも、にんじんを順に加えて平らにならし、普通に炊く。

（4）よく混ぜ、器に盛る

炊き上がったらよく混ぜ、餅のかたまりをなくしてまんべんなくいきわたるようにする。器に盛り、三つ葉をのせる。

ちまき風に包んでもかわいい！

さめてももっちり＆味がよくなじんでまたおいしいので、包んでお弁当に持っていっても♪

（1）おこわ150gをラップで包み、できるだけ平らになるように三角形ににぎる。オーブン用シートは40×10cmに切る。たこ糸は長さ70cmに切る。

（2）オーブン用シートを縦長に置き、おこわをシートの手前にのせる。シートごとおこわをくるくると回転させながら、シートの終わりまで包む。

（3）たこ糸を、半分に折って輪っかを作る。三角形の表側の半分より少し上にたこ糸をわたらせ（a）、裏側で輪っかに2本の糸を上からくぐらせる（b）。そのまま下から表側に持っていき、表側のたこ糸に結びつける。 さつまいもがくずれやすいので、最後に混ぜるときはなるべくそっと混ぜて。

そのままでも、ちまき風にしても楽しめるおこわ。ごちそう感たっぷりで、子どもの日の食卓を盛り上げてくれますよ♪

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）