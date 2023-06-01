【こどもの日】もち米不要！切り餅＆炊飯器で簡単『鶏肉と根菜のおこわ』ちまきにも
子どもの日にぴったりの、ほっとするごちそうおこわ。もち米がなくても、切り餅と炊飯器で手軽に作れるんです。
鶏肉やさつまいもなど、子どもが喜ぶ食材をたっぷり使って、甘辛い味わいに。仕上げに三つ葉をのせれば、食卓が一気に華やか。ちまき風に包んだら、行事感が高まります！
『鶏肉と根菜のおこわ』のレシピ
材料（3〜4人分）
米……2合
切り餅……1個（約50g）
鶏もも肉（小）……1枚（約200g）
さつまいも（小）……1本（約150g）
にんじん……1/2本（約80g）
三つ葉……3本
〈下味〉
酒……大さじ1/2
しょうゆ……大さじ1/2
〈調味液〉
砂糖……大さじ1
しょうゆ……大さじ2
みりん……大さじ2
下ごしらえ
米は洗い、かぶるくらいの水を注いで20分ほど浸水させ、ざるに上げて水けをきる。
作り方
（1）下ごしらえをする
餅は1cm角に切る。さつまいもはよく洗い、皮ごと1.5cm角に切って水にさらし、水けをきる。にんじんは皮をむき、1cm角に切る。三つ葉は根元を切り、長さ1cmに切る。鶏肉は2〜3cm角に切って〈下味〉の材料をもみ込み、5分ほどおく。調味液の材料は混ぜる。
（2）米に調味液、水を混ぜ、餅を加える
炊飯器の内がまに米、調味液を入れ、2合の目盛りの下まで（目盛りがちょうど水面から出るように）水を注ぐ。全体を混ぜ、餅を散らす。
（3）具材を加えて炊く
鶏肉、さつまいも、にんじんを順に加えて平らにならし、普通に炊く。
（4）よく混ぜ、器に盛る
炊き上がったらよく混ぜ、餅のかたまりをなくしてまんべんなくいきわたるようにする。器に盛り、三つ葉をのせる。
ちまき風に包んでもかわいい！
さめてももっちり＆味がよくなじんでまたおいしいので、包んでお弁当に持っていっても♪
（1）おこわ150gをラップで包み、できるだけ平らになるように三角形ににぎる。オーブン用シートは40×10cmに切る。たこ糸は長さ70cmに切る。
（2）オーブン用シートを縦長に置き、おこわをシートの手前にのせる。シートごとおこわをくるくると回転させながら、シートの終わりまで包む。
（3）たこ糸を、半分に折って輪っかを作る。三角形の表側の半分より少し上にたこ糸をわたらせ（a）、裏側で輪っかに2本の糸を上からくぐらせる（b）。そのまま下から表側に持っていき、表側のたこ糸に結びつける。 さつまいもがくずれやすいので、最後に混ぜるときはなるべくそっと混ぜて。
そのままでも、ちまき風にしても楽しめるおこわ。ごちそう感たっぷりで、子どもの日の食卓を盛り上げてくれますよ♪
フードコーディネーター、料理研究家。栄養学を学んだ後、調理器具や食材などの販売店や企画会社に勤務し、料理研究家のアシスタントを経て独立。ソムリエや焼酎アドバイザー等の資格をもち、作りやすくおいしいレシピで支持を得る。雑誌やwebなど各種メディアで活躍中。