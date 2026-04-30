◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月30日バンテリンドーム）中日が試合終盤に力尽きた。1点劣勢の2回は先頭の細川が同点の3号ソロ。再び1点劣勢で迎えた5回には2死二塁からマラーが左前へ来日初打点となる同点打を放った。その助っ人左腕は7回を投げきることができず、6回1/3で4安打も4失点、86球で降板した。「悔しい降板になった。あとはドラゴンズの逆転勝利を心から願っている」降板後、試合中には球団広報に短いコ