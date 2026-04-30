◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルトー阪神（３０日・神宮）阪神・西勇輝投手が５回４安打２失点と先発の役目を果たした。６回１死二塁で打席が回ると代打を送られ、交代した。初回を３者凡退に仕留めると、２回に連続被弾こそ浴びたが、その後はベテランらしい投球術で粘り強くスコアボードにゼロを並べた。ともに先発で伏見とバッテリーを組んだのは、オリックス時代の２０１３年８月９日の西武戦（京セラＤ）以来１３年ぶり。同