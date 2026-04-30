霧島市の家畜市場に集まった、たくさんの牛。2027年の和牛のオリンピックに出品する候補の牛を繁殖農家から肥育農家に売り渡す斡旋会が開かれました。水迫畜産による不適正な表示で揺れる鹿児島の畜産業界。関係者からは「名誉を回復できるよう頑張る」と決意の声が聞かれました。(記者)「こちらに集まっているのは1歳に満たない子牛72頭です。来年北海道で開かれる共進会にむけて牛たちを立派に育てようと入札会が開かれる」3