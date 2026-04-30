サッカーJ3の鹿児島ユナイテッドFCの代表に復帰した徳重 剛さんが、定例の記者会見に臨みました。徳重さんは「悩んだり批判もあったが期待の声があり、復帰することになった」と述べました。（徳重剛代表の定例会見）「1年前、私の至らなぬ点で皆様にご心配とご迷惑をお掛けしたことを改めて深くお詫び申し上げます」会見の冒頭で謝罪したのは鹿児島ユナイテッドの代表に復帰した徳重 剛さんです。徳重さんは去年3月、他