“お笑い”と歪な夫婦関係を掛け合わせた異色の人間ドラマを描く映画『ランニングハイ』の製作が決定。あわせてクラウドファンディングの実施も発表された。【写真】映画『ランニングハイ』に主演する細田善彦本作は、“ネトラレ”という刺激的な題材を入り口にしながらも、人が誰かを愛することの不器用さと、笑いによってしか生き延びられない人間の切実さを描き出す、大人の青春映画。芸歴12年目、名古屋を拠点に活動する