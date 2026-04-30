25-26シーズンはクラブOBであるシャビ・アロンソを監督に据えてシーズンをスタートさせたレアル・マドリードだが、1月に解任を発表。現在はこちらもOBであるアルバロ・アルベロアがトップチームを指揮している。ただ、そんなアルベロアも今季限りでの退任が予想されており、新監督の人選に注目が集まっている。そこで候補に挙がったのが、ベンフィカのジョゼ・モウリーニョだ。クラブの会長であるフロレンティーノ・ペレス氏がスペ