能登半島地震の「語り部」として、石川県輪島市の中学2年生が活動を始めました。伝えるのは被災の体験と地域の現状です。金沢市役所を訪れた輪島中学校の生徒たち。能登半島地震での経験や地域の現状を伝えていこうと「語り部」の活動を始めました。30日は、2年生5人が金沢市の村山市長や市の職員を前に、避難生活の大変さなど当時の思いを語りました。 「震度7が来て、こたつに隠れて、こたつから出たら明るかった部屋が暗く