アメリカがホルムズ海峡の航行再開に向けた新たな有志連合への参加を各国に呼びかける方針だとアメリカメディアが報じました。ウォールストリート・ジャーナルの29日付けの記事によりますと、「海洋自由の構築」と名付けられた新たな有志連合では、イランが事実上の封鎖を続けるホルムズ海峡の航行再開に向けて、情報の共有や外交調整のほかイランへの制裁の執行などを支援するとしています。アメリカ国務省が28日に各国にあるアメ