大阪駅前で4月25日まで行われた視覚障がい者によるサッカー「ブラインドサッカー」のアジア選手権で、男子日本代表は準優勝となり、2028年ロサンゼルスパラリンピックの出場権獲得は持ち越しとなった。大会を終えて、監督や選手がコメントを発表している。「ダイセル ブラインドサッカーウィーク in うめきた」の一環として行われた「IBSAブラインドサッカーアジア選手権2026」（会場：グランフロント大阪うめきた広場）。8か国