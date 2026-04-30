2026年４月３日に発売された『将棋世界2026年５月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、通算1600勝達成を記念した羽生善治九段インタビュー「一喜一憂せず、積み重ねて」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。○羽生善治九段インタビュー「一喜一憂せず、積み重ねて」写真：下村康史2025年11月26日、羽生善治九段は前人未到の通算1600勝を記録した。1986年のデビューからおよそ40