【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IS:SUEが『anan』2495号スペシャルエディション（5月13日発売）の表紙に初登場することが発表された。 ■四者四様の抜群のスタイルを誇るIS:SUE 『anan』2495号は、毎年恒例の「美脚美尻」特集。そのスペシャルエディション表紙を、今回がanan初表紙となるIS:SUEの4人が飾る。 1年半ぶりにRINが復帰し、完全体となったIS:SUE。そんなIS:SUEが放つ“異種な個性”と唯一無二のパフォ