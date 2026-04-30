浦和は川崎に2-0で勝利浦和レッズは4月29日のJ1百年構想リーグの第13節で川崎フロンターレに2-0で勝利した。前日にマチェイ・スコルジャ監督との契約解除と田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任が発表されたチームだが、わずか1日の確認で表情のかなり違うゲーム運びを見せた。浦和はスコルジャ監督からの交代劇が起こった28日の夕方に堀之内聖スポーツ・ダイレクター（SD）が取材対応を行い、田中暫定監督の指揮下で行っ