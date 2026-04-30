2006年の開業から、湾岸エリアのシンボルとして親しまれてきた「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」が、20周年を機に最大規模のリニューアルを実施中です。2026年3月から順次、都内初出店のグルメや「ゴディパン」など計31店舗がオープン。単なる店舗の入れ替えにとどまらず、約700平方メートルのキッズパーク新設など「滞在の質」も向上しています。4月26日からは豊洲と日本橋と結ぶフル電動旅客船「Nihonba