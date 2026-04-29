【Evo Legends Live】 4月29日 開催 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎） 格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」にて、「TEKKEN 8」で行なわれたArslan Ash選手 vs チクリン選手の対戦は、チクリン選手が勝利した。 本イベントは、格闘ゲーム界の生ける伝説ウメハラ選手と、現在最強選手のひとりとして名が挙がるMenaRD選手の10先が開催される