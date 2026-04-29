【Evo Legends Live】 4月29日 開催 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎）

格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」にて、「TEKKEN 8」で行なわれたArslan Ash選手 vs チクリン選手の対戦は、チクリン選手が勝利した。

本イベントは、格闘ゲーム界の生ける伝説ウメハラ選手と、現在最強選手のひとりとして名が挙がるMenaRD選手の10先が開催される格闘ゲームの一大イベント。そのアンダーカードとして、「TEKKEN 8」でのArslan Ash選手 vs チクリン選手の7先が行なわれた。世界最大級の格闘ゲーム大会「EVO」で7回もの優勝を経験している、パキスタンのArslan Ash選手と、「努力のラストサムライ」とも呼ばれる日本のチクリン選手の勝負となる。

試合はチクリン選手の5連勝からスタート。このまま決まり切るかと思えたが、アリサにキャラクターを変えたArslan Ash選手が4連勝し、勝負がわからなくなる。しかし、連敗の流れを断ち切ったチクリン選手が立て直し、7-4で勝利を収めた。

【【公式日本語放送】ウメハラ vs MenaRD: Evo Legends Live】