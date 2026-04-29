81年ぶりに阿久根市の海中から引き揚げられた旧日本軍の戦闘機、紫電改。戦争の記憶を伝える貴重な遺産です。今後機体を展示するため、塩を抜く作業が始まりました。出水市に設けられたプールに浸かっているのは、旧日本軍の戦闘機、紫電改です。紫電改は1945年4月、出水市の上空でアメリカのB29編隊と交戦し阿久根市の折口浜に不時着。4月8日、81年ぶりに地上へ引き揚げられました。戦争の記憶を伝える貴重な遺産です