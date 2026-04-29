4月28日、女優・のんがInstagramを更新。黒のジャケットにチョーカーというクールな姿でギターを演奏する、25秒ほどの動画を公開し、ファンは悶絶している。《サウンドチェック中。#ARABAKI》とのみつづられた投稿では、エレキギターを演奏する動画を添えられている。のんは、宮城県川崎町のエコキャンプみちのくで4月25〜26日に開催された東北最大規模の野外音楽フェス「ARABAKI ROCK FEST.（アラバキロックフェスティバル）26