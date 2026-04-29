◇パ・リーグ日本ハム0―3西武（2026年4月29日ベルーナＤ）日本ハム・新庄剛志監督（54）は5回のカストロの失策について「あれはもう、達君かわいそうでしたね。ちょっとうまい中学生でも捕れていた。あれはいかん」と、厳しい言葉を発した。無死一塁から投前の犠打を処理した達の一塁送球をカバーに入ったカストロがポロリ。前日のヒーローがピンチを広げてしまった。12球団ワーストの26個目の失策。打線も湿りがちで