奄美市で28日夜、火事があり、店舗兼住宅1棟が全焼しました。 奄美警察署によりますと、28日午後11時すぎ、奄美市名瀬古田町の店舗兼住宅から火が出ました。 火はおよそ4時間後に消し止められましたが、この火事で、自営業・星川佳彦さん(61)の木造2階建ての店舗兼住宅1棟およそ100平方メートルが全焼しました。 「1階の電気関連の場所から音がした」 星川さんは妻と2人暮らしで、出火当時、住居部分にいましたが、火