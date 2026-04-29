富山市の大沢野地域では来月10日の母の日に向けてシャクヤクの出荷が始まっています。母の日のプレゼントとしても人気のシャクヤク。JAあおば花き出荷組合では47人がおよそ160品種を生産しています。けさは集荷施設で組合員が育てたシャクヤクを、検査員が長さやつぼみの大きさ、開きすぎたものがないかなどチェックしました。今年は春先の気候が安定していたためできがよく出荷も早まっているということです。一方、中東情勢悪化