〈「内定ゼロで卒業」「面接官5人中4人が不採用」それでも“女子アナ”になれた44歳芸人の就活すべらない話【その後、社内恋愛で失敗して…】〉から続く「トマトを食べて『赤い！！』など、当たり前のことを全力で言うだけでなんて面白いんだと。リアクション芸に感銘を受けました」【衝撃写真】乳がん→乳房再建手術から12年…「水着を着れるほど」元気になった元女子アナ芸人女子アナとして順調に見えたキャリアを捨て、「人を