現在の家計には一定のゆとりがあっても、奨学金の返済が続くことで、将来の資金計画に不自由さを感じるケースは少なくない。特に結婚や出産を経て、子どもの教育費など次世代への備えを意識しはじめる時期、個人の負債が世帯全体の意識にどう影響し、どのような葛藤を生むのか。本記事では、31歳女性の事例を通して、奨学金制度が孕む問題点を紐解く。「自分の教育費」を返し終えないまま、母になった役所で母子手帳を受け取った帰