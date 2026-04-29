転勤を辞退してから、キャリアは静かに形を変えました。家族の笑顔を守り抜いた代償は、想定より少ない退職金――。大手金融機関を勤め上げたある男性のサラリーマン生活の残酷な通信簿をみていきます。「パパ、行きたくない」あの日選んだ家族の形55歳で役職定年を迎え、現在は出向先で働くタカノリさん（仮名）。給与はそれまでの年収から大幅に減少しました。彼はかつて、全国の支店を転々としながら、現場の最前線で成果を上げ