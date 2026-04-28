アピールはホイールとグリルだけの「奥ゆかしさ」にドキドキ2026年4月10日から12日までの3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されたヘリテージカーイベント「オートモビルカウンシル2026」には、世界中の歴史的高級車やスポーツカーなどがひしめいていました。その会場にひっそりと展示されたランチア「テーマ8.32」は、知るひとぞ知る高性能な高級サルーンとして名を残しています。【画像】超カッコいい！ これが「スー