鹿児島中央高校と鹿児島玉龍高校のスポーツ交歓会が行われ、熱戦が繰り広げられました。9連覇中の鹿児島中央と、10大会ぶりの勝利を目指す鹿児島玉龍。勝負は劇的な幕切れとなりました。（選手宣誓）「正々堂々と競技することを誓います」鹿児島市の県立体育館などで行われたのは、鹿児島中央高校と鹿児島玉龍高校によるスポーツ交歓会です。1992年から始まったもので、今回は6つの会場で様々な部活動による対抗戦