デビュー前からTikTokやSNSを中心に話題を呼び、8日にデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をリリースした4人組グループ・モナキが、マクドナルドのCMに登場。マクドナルドの公式SNSでCMが公開された。【動画】モナキがマクドナルドのCMに登場！デビュー曲の替え歌で歌い踊るきょう28日午前には、マクドナルドの公式SNSでティザーが公開された。水色、ピンク、黄色、オレンジの衣装に身を包んだ4人の腕から手の