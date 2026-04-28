28日午前、屋久島へ向かっていたフェリー屋久島2で発電機のトラブルがあり、錦江湾で約3時間半に渡って、身動きがとれなくなりました。フェリーはタグボートにえい航されて午後4時半過ぎ、鹿児島市の南ふ頭に戻りました。乗客、乗員計57人にケガはありませんでした。発電機のトラブルで動かなくなったのは、折田汽船のフェリー屋久島2です。喜入海上保安署によりますと、フェリー屋久島2は28日