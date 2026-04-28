28日午前、屋久島へ向かっていたフェリー屋久島2で発電機のトラブルがあり、錦江湾で約3時間半に渡って、身動きがとれなくなりました。フェリーはタグボートにえい航されて午後4時半過ぎ、鹿児島市の南ふ頭に戻りました。乗客、乗員計57人にケガはありませんでした。



発電機のトラブルで動かなくなったのは、折田汽船のフェリー屋久島2です。喜入海上保安署によりますと、フェリー屋久島2は28日午前8時半に、鹿児島市の南ふ頭を出港し、屋久島へ向かっていました。しかし、港を出て約1時間後の午前9時半ごろ、発電機にトラブルが発生し、錦江湾で約3時間半、身動きがとれなくなりました。





(岡本善久アナウンサー)「午後3時半です。フェリー屋久島2が、タグボートにえい航されて、鹿児島市の南ふ頭に入港してきました」その後、午後4時半すぎ、フェリー屋久島2は南ふ頭に接岸され乗客が船から降りてきました。(乗客)「ちょっとびっくりしました。仕事が明日あったので、それに間に合わない」フェリーには、乗客41人、乗員16人の計57人が乗っていましたが、ケガ人はいませんでした。フェリー屋久島2は29日の欠航が決まっていて、折田汽船は発電機のトラブルの原因を調べています。