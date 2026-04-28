「SnowMan」佐久間大介（33）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。体調不良で休養することを発表した、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）にエールを送った。2人は日本テレビ「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」でMCとして共演中。佐久間は「日村さん！！！いっぱい休んでください！！！そして、戻ってきた時に一緒に番組でいっぱい楽しみましょう！！」とエールを送り、「それまで#サクサクヒムヒムは任