「Snow Man」佐久間大介（33）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。体調不良で休養することを発表した、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）にエールを送った。

2人は日本テレビ「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」でMCとして共演中。佐久間は「日村さん！！！いっぱい休んでください！！！そして、戻ってきた時に一緒に番組でいっぱい楽しみましょう！！」とエールを送り、「それまで #サクサクヒムヒム は任せてください！！！佐久間が守護ります！！」と決意を記した。

バナナマンが所属するホリプロコムは公式サイトで「当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と日村の休養を発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明した。

日村は24日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）を欠席。2週連続の欠席となり、相方の設楽統は「体調不良。そんなたいしたことじゃないんだけど、熱が出ちゃって」と状況を説明していた。