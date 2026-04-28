Image: yoshihoshoji こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。夏の屋外で、ハンディファンの風が「ぬるい」と感じた経験、けっこうあるのではないでしょうか。気温が高くなると、ファンで風を送るだけでは涼しさが物足りなく感じがち。「Pro3」は、風を送るだけでなく冷気そのものをつくり出す腰掛けポータブルファンです。その特長を知れば、夏の暑さ