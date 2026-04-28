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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

夏の屋外で、ハンディファンの風が「ぬるい」と感じた経験、けっこうあるのではないでしょうか。気温が高くなると、ファンで風を送るだけでは涼しさが物足りなく感じがち。

「Pro3」は、風を送るだけでなく冷気そのものをつくり出す腰掛けポータブルファンです。

その特長を知れば、夏の暑さ対策の選択肢が変わるかもしれません。

冷気を「つくる」TEC半導体冷却

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「Pro3」が搭載しているのは、TEC（半導体）冷却プレート。電流を流すと片面が冷える熱電素子の原理を利用して、冷気そのものを生成します。

最大16℃のクールダウン性能で、気温40℃の環境下でも吹き出す風は冷たいまま（※ メーカー公表値。特定の試験条件に基づく）。高効率ターボファンがこの冷気を広角に送り出し、身体全体に届ける設計です。

これはもう、扇風機の延長というより、冷却デバイスを身にまとう感覚に近いかもしれません。

太陽が味方になるソーラー補助充電と36時間駆動

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本体には高感度ソーラーパネルを内蔵していて、日光下で自動的に補助充電を行います。炎天下で使うほど充電効率が上がるという、暑さを逆手に取った発想がおもしろいですよね。

内蔵バッテリーは8000mAhの大容量。ソーラーを併用したときには、風量1設定で最長36時間の連続稼働を実現しています。

これなら、朝から夕方まで屋外にいても、充電切れを心配することなく活用できそう。太陽光で涼しさを維持できる点は、停電時の備えとしても心強いです。

5段階の風量と広角送風、そして2WAYの自由度

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風速は約4〜10m/sの範囲で5段階に調整可能。静かに過ごしたい場面では控えめに、炎天下では最大出力で一気にクールダウンしてみてください。

高速ブラシレスモーターと増圧設計により、安定した風量が持続する点も見逃せません。

装着方法は腰掛けと首掛けの2WAY対応。

ベルトに掛ければ服の内側に冷気を送り込め、付属ストラップで首から下げれば顔周りを涼しく保てます。両手が空くので、作業や活動を妨げないのもありがたいです。

腰に提げる冷却装置という新しい選択肢、今のうちに暑さ対策として検討してみてはいかがでしょう。「Pro3」のスペック詳細、ぜひ以下よりチェックしてみてください。

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Source: machi-ya