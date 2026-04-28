OpenAIとMicrosoftが両社の提携契約を改定し、Microsoftによる独占的な扱いを緩和しました。Microsoftは引き続きOpenAIの主要クラウドパートナーであり、OpenAI製品は原則としてAzureで先行提供されますが、OpenAIは今後Amazon Bedrockを含む他社クラウド経由でも自社製品を顧客に提供できるようになります。The next phase of the Microsoft OpenAI partnership | OpenAIhttps://openai.com/index/next-phase-of-microsoft-partne