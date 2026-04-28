NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で初代体操のお姉さんとして活躍した秋元杏月の卒業記念写真集が、4月30日に発売される。発売前から予約が殺到するなど、大きな注目を集めている。【写真】杏月お姉さんの秘蔵フォトアルバムも秋元杏月は2019年4月から2026年3月までの7年間にわたり出演し、明るい笑顔と元気なパフォーマンスで親子世代に親しまれてきた。本作は、その卒業を記念して制作された1冊となる。写真集には、撮り