パリ・サンジェルマンを率いるルイス・エンリケ監督が、現地４月28日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）準決勝、バイエルン・ミュンヘン戦を前に強気な姿勢を覗かせた。クラブ公式サイトが発言を伝えている。昨季ついに欧州制覇を果たしたパリSGは、今季もCLで確かな強さを発揮。ラウンド16でチェルシーを２戦合計８−２、準々決勝でリバプールを２戦合計４−０で撃破した。もっとも、バイエルンにはリーグフェーズで顔