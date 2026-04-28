2026年5月1日（金）より「ディズニーキャラクター パン」が発売される。キラキラメタリック仕様のシール1枚入りだ。「ディズニーキャラクター パン」の商品パッケージには、 ”ミッキー＆フレンズ” がデザイン。5月1日からは ”ミッキー＆ミニー” デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と ”チップ＆デール” デザインの「チョコチップメロンパン」の2品が発売される。その後、6月1日、7月1日、8月1日にも引き続き、 ”