【ディズニー】キャラクターパンにはキラキラメタリック仕様のシール付き！

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2026年5月1日（金）より「ディズニーキャラクター パン」が発売される。キラキラメタリック仕様のシール1枚入りだ。

「ディズニーキャラクター パン」の商品パッケージには、 ”ミッキー＆フレンズ” がデザイン。5月1日からは ”ミッキー＆ミニー” デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と ”チップ＆デール” デザインの「チョコチップメロンパン」の2品が発売される。
その後、6月1日、7月1日、8月1日にも引き続き、 ”ミッキー＆フレンズ” デザインの新商品が発売される。

パンには、本品でしか手に入らないキラキラメタリック仕様のシールが1枚（デザインは全24種類）付いている。

＞＞＞パンのパッケージやシール全24種をチェック！（写真5点）

（C）Disney