高橋文哉さん主演の実写映画『ブルーロック』(2026年8月7日(金)公開)から、新予告映像が4月23日に解禁された。チームZとチームVが火花を散らす“負ければ即脱落”の運命の一戦が初公開され、絵心甚八の右腕・帝襟アンリ役で畑芽育さんの出演も発表された。【画像】「チームZ」12名のキャストビジュアルをチェック劇場版『ブルーロック』メインビジュアル「生き残れるのは1/300」■『ブルーロック』とは？ 累計5000万部の異色サッカ