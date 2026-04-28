出生時仮死による脳性まひで、うまく体を動かすことができなかった2歳8カ月の男の子。日々のリハビリを経て、初めて1人で立つことができた瞬間ーー。男の子のママがThreadsに投稿した動画には、多くのあたたかいコメントが寄せられました。【動画3秒】2歳8カ月…息子が初めて立った瞬間出生時の影響により心疾患や腎疾患がある2歳の男の子、うたくん。脳性まひによる発達の遅れがあり、まだ発語はありません。日常の中で、通院やリ